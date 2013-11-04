Ananaslı Çikolatalı Mus Tarifi

Sütü kaynatıp ocaktan alın. İçine parçalanmış çikolata ilave edip, eriyene dek karıştırın. Ananasları blenderden geçirip, servis kaselerine 2 çorba kaşığı yerleştirin. Kremayı bir kaba alıp, kabarana dek mikserle çırpın. Daha sonra çikolatalı karışıma ekleyip, yeniden mikserle çırpın. Karışımı ananasların üzerlerine pay edip, oda sıcaklığında 1-2 saat dinlendirin. Buzdolabına yerleştirip, donana kadar bekletin.Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Krem şanti, böğürtlen ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun ..