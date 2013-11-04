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Ananaslı Çikolatalı Mus Tarifi

Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman ananaslı çikolatalı mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir. Ananaslı çikolatalı mus nasıl yapılır işte püf noktaları..
Ananaslı Çikolatalı Mus Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 dilim ananas

4 paket (80'er gramlık)

Bitter çikolata

Yarım su bardağı süt

1 kutu (200 ml) krema

1 paket krem şanti



Süslemek için:

Böğürtlen ve nane yaprakları


YAPILIŞI

Sütü kaynatıp ocaktan alın. İçine parçalanmış çikolata ilave edip, eriyene dek karıştırın. Ananasları blenderden geçirip, servis kaselerine 2 çorba kaşığı yerleştirin. Kremayı bir kaba alıp, kabarana dek mikserle çırpın. Daha sonra çikolatalı karışıma ekleyip, yeniden mikserle çırpın. Karışımı ananasların üzerlerine pay edip, oda sıcaklığında 1-2 saat dinlendirin. Buzdolabına yerleştirip, donana kadar bekletin.Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Krem şanti, böğürtlen ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun ..

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