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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananaslı Mus

Ananaslı Mus

Ananaslı Mus
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket muzlu jöle

Bir buçuk çay bardağı sıcak su

2 adet yumurta

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

3 dilim ananas konservesi

Süslemek için: Ananas ve nane yaprağı

YAPILIŞI

Jöleyi sıcak su ile eritin ve bir kenara alın. Yumurtaları mikserle çırparak kabartın. Diğer taraftan toz krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Çırpılmış yumurtayı ve jöleyi ekleyip karıştırın. Ananasları küp doğrayıp kuplara paylaştırın. Üzerine mus doldurun. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Ananas dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.
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