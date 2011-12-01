Ananaslı Mus

Sofra Tarifi

Yarım paket muzlu jöle Bir buçuk çay bardağı sıcak su 2 adet yumurta 1 paket krem şanti 1 su bardağı süt 3 dilim ananas konservesi Süslemek için: Ananas ve nane yaprağı

YAPILIŞI

Jöleyi sıcak su ile eritin ve bir kenara alın. Yumurtaları mikserle çırparak kabartın. Diğer taraftan toz krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Çırpılmış yumurtayı ve jöleyi ekleyip karıştırın. Ananasları küp doğrayıp kuplara paylaştırın. Üzerine mus doldurun. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Ananas dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.