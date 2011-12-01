Ananaslı Mus

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım paket muzlu jöle
Bir buçuk çay bardağı sıcak su
2 adet yumurta
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
3 dilim ananas konservesi
Süslemek için: Ananas ve nane yaprağı
YAPILIŞI
Jöleyi sıcak su ile eritin ve bir kenara alın. Yumurtaları mikserle çırparak kabartın. Diğer taraftan toz krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Çırpılmış yumurtayı ve jöleyi ekleyip karıştırın. Ananasları küp doğrayıp kuplara paylaştırın. Üzerine mus doldurun. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Ananas dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.