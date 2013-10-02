DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananaslı Pasta Tarifi

Ananaslı Pasta Tarifi

Çok lezzetli ve hafif bir tatlı ananaslı pasta tarifi... 6-7 dilim konserve ananas ile hazırlayabileceğiniz ananaslı pasta nasıl yapılır?
Ananaslı Pasta Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 çorba kaşığı margarin

l 8 çorba kaşığı toz şeker

l 2 adet yumurta

l 1 çay kaşığı kabartma tozu

l 1 su bardağından 2 parmak fazla un

l 2 paket krem şanti

l 1 su bardağı soğuk süt

l 6-7 dilim konserve ananas

YAPILIŞI

Margarinle toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtaları ilave edip, çırpmaya devam edin. Kabartma tozunu ekleyin. Bir taraftan unu yavaşça katarken diğer yandan da karıştırın. 28 cm çapında bir tart kalıbını yağlayın ve hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-30 dakika pişirin. Fırından alıp, kalıbından çıkarın ve soğumaya bırakın. Kremşantiyi soğuk sütle iyice çırpın. Kremşantinin yarısını tartın üzerine yayın. Üzerine ananas dilimlerini yerleştirin. Artan kremşantiyi krema sıkacağına doldurun ve ananasların üzerini süsleyin. Bekletmeden servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN