Ananaslı Pasta Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarinle toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Yumurtaları ilave edip, çırpmaya devam edin. Kabartma tozunu ekleyin. Bir taraftan unu yavaşça katarken diğer yandan da karıştırın. 28 cm çapında bir tart kalıbını yağlayın ve hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-30 dakika pişirin. Fırından alıp, kalıbından çıkarın ve soğumaya bırakın. Kremşantiyi soğuk sütle iyice çırpın. Kremşantinin yarısını tartın üzerine yayın. Üzerine ananas dilimlerini yerleştirin. Artan kremşantiyi krema sıkacağına doldurun ve ananasların üzerini süsleyin. Bekletmeden servis yapın.