DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananaslı Sorbe

Ananaslı Sorbe

Ananaslı Sorbe
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ananas

2 adet limonun suyu

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı sahlep

1 su bardağı su

2-3 dal ince kıyılmış taze fesleğen

YAPILIŞI

Ananası soyup suyunu çıkartın. Malzemeleri bir kapta karıştırın. Dondurma makinasın da dondurma kıvamına gelinceye kadar çevirin. Buzlukta 2 saat beklettikten sonra servis yapın. Dondurma makinanız yoksa karışıma yarım su bardağı daha su ilave edip, çatalla çırparak sorbe hazırlayabilirsiniz. Sorbeleri çelik ya da payreks, fakat fazla derin olmayan bir kaba koyun ve derin dondurucuda yarı yarıya donuncaya kadar, ortalama 3 saat bekletin. Bu arada her 30 dakikada bir karışımın tamamını çatalla karıştırarak kabartın. Sorbe hazır olduğunda tekrar karıştırın ve hiç bekletmeden, soğutulmuş bir bardak ya da kasede servis yapın.

PÜF NOKTASI

İsteğe bağlı olarak çilek veya frambuaz sos ile de servis yapılabilir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN