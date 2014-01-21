Ananaslı Sorbe

Ananası soyup suyunu çıkartın. Malzemeleri bir kapta karıştırın. Dondurma makinasın da dondurma kıvamına gelinceye kadar çevirin. Buzlukta 2 saat beklettikten sonra servis yapın. Dondurma makinanız yoksa karışıma yarım su bardağı daha su ilave edip, çatalla çırparak sorbe hazırlayabilirsiniz. Sorbeleri çelik ya da payreks, fakat fazla derin olmayan bir kaba koyun ve derin dondurucuda yarı yarıya donuncaya kadar, ortalama 3 saat bekletin. Bu arada her 30 dakikada bir karışımın tamamını çatalla karıştırarak kabartın. Sorbe hazır olduğunda tekrar karıştırın ve hiç bekletmeden, soğutulmuş bir bardak ya da kasede servis yapın.