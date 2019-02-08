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Ananaslı ve Hindistan Cevizli Tatlı

Ananaslı ve Hindistan Cevizli Tatlı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı su

200 gram rendelenmiş hindistancevizi

8 adet yumurta

1 kutu ananas konservesi

1 kutu krema (200 ml)

YAPILIŞI

Bir su bardağı toz şeker ve suyu karamelize olana dek ocakta pişirin. Sonra fırına dayanıklı kapların içlerine pay edin. Ananasların suyunu süzdürüp kenara alın ve ananasları kıyıp karamelin üzerine pay edin. Ananas suyuna krema ve yarım su bardağı tozşeker ekleyip kaynatın. Ocaktan alıp, yavaş yavaş hindistancevizi ekleyin ve karıştırın. Ocağa oturtup, 2-3 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpıp, ananas sulu karışıma yavaş yavaş ilave edin. Daha sonra kalıplara pay edip, kaynar su dolu fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına yerleştirip, 1 gece dinlendirin. Arzuya göre servis tabaklarına ters çevirip veya hindistancevizi kabukları içinde, süsleyerek servis yapın
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