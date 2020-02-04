DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananaslı ve hindistan cevizli tatlı

Ananaslı ve hindistan cevizli tatlı

Çay keyfinize eşlik edebilecek ananaslı ve hindistan cevizli tatlı...
Ananaslı ve hindistan cevizli tatlı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı tozşeker



1 çorba kaşığı su



200 gram rendelenmiş hindistancevizi



8 adet yumurta



1 kutu ananas konservesi



1 kutu krema (200 ml)


YAPILIŞI

Bir su bardağı tozşeker ve suyu karamelize olana dek ocakta pişirin. Sonra fırına dayanıklı kapların içlerine pay edin. Ananasların suyunu süzdürüp kenara alın ve ananasları kıyıp karamelin üzerine pay edin. Ananas suyuna krema ve yarım su bardağı tozşeker ekleyip kaynatın. Ocaktan alıp, yavaş yavaş hindistancevizi ekleyin ve karıştırın. Ocağa oturtup, 2-3 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpıp, ananas sulu karışıma yavaş yavaş ilave edin. Daha sonra kalıplara pay edip, kaynar su dolu fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına yerleştirip, 1 gece dinlendirin. Arzuya göre servis tabaklarına ters çevirip veya hindistan cevizi kabukları içinde, süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Muzlu rulo pasta
Muzlu rulo pasta
Armut, ceviz ve çikolatalı crumble
Armut, ceviz ve çikolatalı crumble
Kestaneli brownıe bar tarifi
Kestaneli brownıe bar tarifi
Hindistancevizli Çikolata Dilimleri tarifi
Hindistancevizli Çikolata Dilimleri tarifi
Acıbademli Unsuz Kek tarifi
Acıbademli Unsuz Kek tarifi
Çikolatalı Portakallı Turta tarifi
Çikolatalı Portakallı Turta tarifi
Beyaz Çikolatalı Kek tarifi
Beyaz Çikolatalı Kek tarifi
Elmalı yufka tarifi
Elmalı yufka tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN