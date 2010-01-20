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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ananaslı Milföy

Ananaslı Milföy

Ananaslı Milföy
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet milföy hamuru

1 adet ananas

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı süt

Üzeri için:

1 çay bardağı toz antep fıstığı

1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletip yumuşatın. Daha sonra geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlaklar çıkarın. Hamurları bir fırın tepsine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirin. Fırının kapağı yarı açık olacak şekilde, milföyler kızarana dek pişirin. Piştiğinde fırından alıp soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırpıp kenara alın. Ananası soyup dilimleyin. Servis tabağına bir adet milföy yerleştirin. Üzerine krem şanti sürüp ananas dilimi koyun. Aynı işlemi 3 kat olacak şekilde tekrarlayın. Üzerine antep fıstığı ve pudra şekeri serpin. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk olarak servis yapın.
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