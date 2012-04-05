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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Apple Chimi (Meksika Mutfağı)

Apple Chimi (Meksika Mutfağı)

Apple Chimi (Meksika Mutfağı)
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Meksika Mutfağı
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 1 su bardağından 1 parmak eksik un

1 çorba kaşığı margarin

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

1 su bardağından 2 parmak eksik su

İçi için: 2 adet elma

1 çorba kaşığı kuru üzüm

Yarım çay kaşığı tarçın



Yarım çay kaşığı margarin

1 çorba kaşığı toz şeker

Kızartmak için: Sıvı yağ

Servis için: Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kasede un, margarin, kabartma tozu, tuz ve suyu iyice yoğurun. Hamuru 25 cm çapında yuvarlak şekilde açın. İç harç için elmaların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Kuru üzüm, tarçın, margarin ve toz şeker ekleyip, karıştırın. Elma parçaları diri kalacak şekilde hafif soteleyin. Harç ılındıktan sonra yarısını hamurun üzerine yayın. Hamurun kenarlarını harcın üzerine bohça şeklinde kapatın. Kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kalan elmalı harcı servis tabağına yayın. Üzerine kızarttığınız hamuru koyun. Vanilyalı dondurma ile birlikte servis yapın.
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