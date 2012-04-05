Apple Chimi (Meksika Mutfağı)

Sofra Tarifi

Hamur için: 1 su bardağından 1 parmak eksik un 1 çorba kaşığı margarin 1 çay kaşığı kabartma tozu Bir tutam tuz 1 su bardağından 2 parmak eksik su İçi için: 2 adet elma 1 çorba kaşığı kuru üzüm Yarım çay kaşığı tarçın Yarım çay kaşığı margarin 1 çorba kaşığı toz şeker Kızartmak için: Sıvı yağ Servis için: Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kasede un, margarin, kabartma tozu, tuz ve suyu iyice yoğurun. Hamuru 25 cm çapında yuvarlak şekilde açın. İç harç için elmaların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Kuru üzüm, tarçın, margarin ve toz şeker ekleyip, karıştırın. Elma parçaları diri kalacak şekilde hafif soteleyin. Harç ılındıktan sonra yarısını hamurun üzerine yayın. Hamurun kenarlarını harcın üzerine bohça şeklinde kapatın. Kızgın sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Kalan elmalı harcı servis tabağına yayın. Üzerine kızarttığınız hamuru koyun. Vanilyalı dondurma ile birlikte servis yapın.