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Apple Strudel Tarifi

Apple strudel tarifi... Apple strudel nasıl yapılır?
Apple Strudel Tarifi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İçi için:



2-3 adet elma

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı toz badem

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı galeta unu



Vanilya sos:


1 su bardağı süt


2 adet yumurta sarısı


1 çorba kaşığı nişasta


3/4 su bardağı tozşeker


1 adet çubuk vanilya

YAPILIŞI

Hamur için 2 su bardağı un, 1 çorba kaşığı sıvıyağ ve tuzu karıştırıp kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edin. Hamuru 1 saat oda sıcaklığında dinlendirin. Elmaları soyup küp küp doğrayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çorba kaşığı kuru üzüm, 1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı, toz badem, tozşeker ve galeta ununu ekleyip harmanlayın. Hamuru düz bir zeminde merdaneyle açın. Daha önceden hazırladığınız karışımı hamura yayın. Hamuru 4 parmak genişliğinde sarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyin. Vanilya sos veya vanilya dondurma ile servis yapın.
Vanilya sos yapılışı:
Sütten 1 çay bardağı bir kenara ayırın. Kalan sütü, tozşeker ve vanilyayı bir tencereye alıp kaynatın. 1 çay bardağı sütle yumurta sarılarını ve nişastayı karıştırın ve kaynayan süte, akıtarak ve karıştırarak ilave edin. Sos koyulaştığında ocaktan alın. Soğuduktan sonra servis yapın.
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