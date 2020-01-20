Armut, ceviz ve çikolatalı crumble

ARMUTLARIN kabuklarını soyup ortalarındaki çekirdeklerini çıkarın ve elma dilimi şeklinde dilimleyin. Orta büyüklükte yağlanmış bir fırın kabına dizip, üzerine elma suyu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Bir kapta iri dövülmüş ceviz, küçük küp şeklinde doğranmış çikolata, un, yulaf, pudraşekeri, tarçın ve iri kıyılmış bademi karıştırın. Pişen armutların üzerine bu karışımı yayın ve üzerine tereyağı parçaları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.