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Armut, ceviz ve çikolatalı crumble

Gün sofralarınızı şenlendirecek muhteşem üçlünün bir araya gelmesiyle oluşan nefis bir tarif: Armut, ceviz ve çikolatalı crumble
Armut, ceviz ve çikolatalı crumble
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet armut, 50 gram ceviz



50 gram bitter çikolata



2 çorba kaşığı elma suyu



Yarım su bardağı un



50 gram yulaf



1/4 su bardağı pudraşekeri



Yarım çay kaşığı tarçın



1/4 su bardağı badem



50 gram tereyağı


YAPILIŞI

ARMUTLARIN kabuklarını soyup ortalarındaki çekirdeklerini çıkarın ve elma dilimi şeklinde dilimleyin. Orta büyüklükte yağlanmış bir fırın kabına dizip, üzerine elma suyu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Bir kapta iri dövülmüş ceviz, küçük küp şeklinde doğranmış çikolata, un, yulaf, pudraşekeri, tarçın ve iri kıyılmış bademi karıştırın. Pişen armutların üzerine bu karışımı yayın ve üzerine tereyağı parçaları yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

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