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Armut Tatlısı Tarifi

Armut tatlısı tarifi sayesinde köyden bol bol armut getireceksiniz. Armut tatlısı nasıl yapılıp öğrenip bol bol yapabilirsiniz.
Armut Tatlısı Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet deveci armudu

100 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı limon suyu

4 çorba kaşığı kahve likörü

1 adet tortilla ekmeği

3 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Armutların kabuğunu soyup, 2 cm kalınlığında dilimleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Armut, tarçın, limon suyu ve kahve likörü ekleyip, armutları zedelemeyecek şekilde çevirerek pişirin. Tortilla ekmeğini 1'er cm şeritler halinde kesin. Sıvıyağda kızartıp, armut tatlısı ile birlikte ılık servis yapın.

PÜF NOKTASI

Not: Tortilla ekmeğini büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
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