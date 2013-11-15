Armut Tatlısı Tarifi

Armutların kabuğunu soyup, 2 cm kalınlığında dilimleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Armut, tarçın, limon suyu ve kahve likörü ekleyip, armutları zedelemeyecek şekilde çevirerek pişirin. Tortilla ekmeğini 1'er cm şeritler halinde kesin. Sıvıyağda kızartıp, armut tatlısı ile birlikte ılık servis yapın.