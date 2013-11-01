Armutlu Clafoutis Tarifi

Tereyağını işlemden yarım saat önce oda sıcaklığına alın. Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Büyük bir kaseye yumurtaları kırın. İçine 6 çorba kaşığı toz şeker ilave edin. Mikserle 2 dakika çırpın. Unu, kremayı ve sütü katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yuvarlak fırın kabının hem kenarlarını hem de dibini tereyağı ile yağlayın. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker serpin. Kabı sallayarak hem tabanın hem de kenarların eşit miktarda şekere bulanması sağlayın. Armutları soyup, uzunlamasına dörde bölün. Her bir armudu da uzunlamasına 4 ince dilim şeklinde kesin. Yağladığınız kabın içine armut dilimlerini dizin. Yumurtalı- remalı karışımı üzerine dökün. Fırının üst kısmında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek tabaklara paylaştırın. Pudra şekeri serperek servis yapın.