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Armutlu Clafoutis Tarifi

Armutlu clafoutis tarifini daha önce hiç duydunuz mu? Çok az malzeme ile leziz bir lezzet çıkarmak istiyorsanız armutlu clafoutis nasıl yapılır hemen okuyun.
Armutlu Clafoutis Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1/3 su bardağı elenmiş un

Yarım su bardağı krema

Yarım su bardağı süt

750 gram armut



Üzerine:

pudra şekeri


YAPILIŞI

Tereyağını işlemden yarım saat önce oda sıcaklığına alın. Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Büyük bir kaseye yumurtaları kırın. İçine 6 çorba kaşığı toz şeker ilave edin. Mikserle 2 dakika çırpın. Unu, kremayı ve sütü katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Yuvarlak fırın kabının hem kenarlarını hem de dibini tereyağı ile yağlayın. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şeker serpin. Kabı sallayarak hem tabanın hem de kenarların eşit miktarda şekere bulanması sağlayın. Armutları soyup, uzunlamasına dörde bölün. Her bir armudu da uzunlamasına 4 ince dilim şeklinde kesin. Yağladığınız kabın içine armut dilimlerini dizin. Yumurtalı- remalı karışımı üzerine dökün. Fırının üst kısmında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek tabaklara paylaştırın. Pudra şekeri serperek servis yapın.

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