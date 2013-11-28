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Armutlu Ve Çikolatalı Milföy

Armutlu Ve Çikolatalı Milföy
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet armut

100 gram bitter çikolata

2 çorba kaşığı toz badem

2 çorba kaşığı toz ceviz

6 adet uzun milföy hamuru

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı portakal suyu

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı rendeleyip, toz badem ve toz cevizle karıştırın. Milföy hamurunu hafif yumuşaması
için 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayıp, 1 adet milföy hamurunu tepsiye alın. Üzerine çikolatalı karışımdan yayın. Armutların kabuklarını soyup 1 parmak kalınlığında dilimleyin ve portakal suyu ile yarı yarıya yumuşayacak şekilde pişirin. Soğuduktan sonra milföye yaydığınız çikolatalı karışımın üzerine sık aralıklarla yerleştirin. Üzerini örteceğiniz milföye keskin bir bıçakla ve enlemesine aralıklarla kesikler atın. Bu hamurla armutların üzerini örtün ve çatalla kenarlarını bastırın. Kalan 4 adet milföy hamurunu da aynı şekilde hazırlayın. Yumurtayı 1 çorba kaşığı toz şekerle çırpın ve hamurların üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
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