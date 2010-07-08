Armutlu Krep

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Krep için: 1 su bardağından
bir parmak eksik un
Altı buçuk çorba kaşığı süt
Altı buçuk çorba kaşığı su
1 adet yumurta+1 adet
yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı sıvı yağ
İçi için:
4 adet armut
3 çorba kaşığı kaymak
Servis için:
Hazır çikolata sos
Arzunuza göre reçel
YAPILIŞI
Sıvı yağ haricindeki tüm krep malzemesini geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli tavada çok az miktardaki sıvı yağı kızdırın. Krep hamurundan bir kepçe alıp, tavada önlü arkalı kızartın. Krep hamurunun tümü bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Armutların kabuğunu soyun. Dilimleyip, kendi suyunda pişirin. Kreplerin içine kaymak sürüp, pişen armut dilimlerini yerleştirin. Rulo yapıp, çikolata sos ve reçel ile servis yapın.