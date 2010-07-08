Armutlu Krep

Sofra Tarifi

Krep için: 1 su bardağından bir parmak eksik un Altı buçuk çorba kaşığı süt Altı buçuk çorba kaşığı su 1 adet yumurta+1 adet yumurtanın sarısı 1 çorba kaşığı sıvı yağ İçi için: 4 adet armut 3 çorba kaşığı kaymak Servis için: Hazır çikolata sos Arzunuza göre reçel

YAPILIŞI

Sıvı yağ haricindeki tüm krep malzemesini geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli tavada çok az miktardaki sıvı yağı kızdırın. Krep hamurundan bir kepçe alıp, tavada önlü arkalı kızartın. Krep hamurunun tümü bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Armutların kabuğunu soyun. Dilimleyip, kendi suyunda pişirin. Kreplerin içine kaymak sürüp, pişen armut dilimlerini yerleştirin. Rulo yapıp, çikolata sos ve reçel ile servis yapın.