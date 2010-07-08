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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Armutlu Krep

Armutlu Krep

Armutlu Krep
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için: 1 su bardağından

bir parmak eksik un

Altı buçuk çorba kaşığı süt

Altı buçuk çorba kaşığı su

1 adet yumurta+1 adet

yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı sıvı yağ



İçi için:

4 adet armut

3 çorba kaşığı kaymak



Servis için:

Hazır çikolata sos

Arzunuza göre reçel

YAPILIŞI

Sıvı yağ haricindeki tüm krep malzemesini geniş bir kaba alıp iyice çırpın. Oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli tavada çok az miktardaki sıvı yağı kızdırın. Krep hamurundan bir kepçe alıp, tavada önlü arkalı kızartın. Krep hamurunun tümü bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Armutların kabuğunu soyun. Dilimleyip, kendi suyunda pişirin. Kreplerin içine kaymak sürüp, pişen armut dilimlerini yerleştirin. Rulo yapıp, çikolata sos ve reçel ile servis yapın.
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