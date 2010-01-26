DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Aşure

Aşure

Aşure
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım çay bardağı nohut

Yarım çay bardağı kuru fasulye

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı küp doğranmış kayısı

1 su bardağı toz şeker

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

15 su bardağı su

Üzerine:

Yarım çay bardağı toz antep fıstığı

1-2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı ceviz

YAPILIŞI

Buğday, fasulye ve nohudu yıkayıp, bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü arada bir kevgirle alın. Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Kuş üzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip, süzün. Aşure koyulaşmaya başladığında kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyip kaynatmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. Sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini toz antep fıstığı, dolmalık fıstık ve cevizle süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşurenin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN