Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Buğday, fasulye ve nohudu yıkayıp, bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü arada bir kevgirle alın. Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Kuş üzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip, süzün. Aşure koyulaşmaya başladığında kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyip kaynatmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. Sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini toz antep fıstığı, dolmalık fıstık ve cevizle süsleyip, servis yapın.