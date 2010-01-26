Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
Yarım çay bardağı nohut
Yarım çay bardağı kuru fasulye
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı küp doğranmış kayısı
1 su bardağı toz şeker
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
15 su bardağı su
Üzerine:
Yarım çay bardağı toz antep fıstığı
1-2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı ceviz
YAPILIŞI
Buğday, fasulye ve nohudu yıkayıp, bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü arada bir kevgirle alın. Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Kuş üzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip, süzün. Aşure koyulaşmaya başladığında kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyip kaynatmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. Sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini toz antep fıstığı, dolmalık fıstık ve cevizle süsleyip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşurenin üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.