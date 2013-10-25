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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Aşure Tarifi

Aşure Tarifi

Bolluk bereketin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın simgesi bir tarif aşure tarifi. Bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz ama yine de bilmeyenler için aşure nasıl yapılır sizin için derledik.
Aşure Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

1'er su bardağı kayısı, badem,

Kuş üzümü

Bir buçuk çorba kepçesi toz şeker

1 su bardağı gülsuyu

Üzeri için:

1 adet nar

2 tatlı kaşığı tarçın

Ceviz

YAPILIŞI

Buğdayı yıkayıp, tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, tencerenin kapağını kapatın. Ertesi gün suyunu süzdürüp, yeniden bol su ekleyin. Ocağa alıp, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca dörde bölünmüş kayısı, badem ve kuş üzümü ekleyin. Koyulaşmaya başlayınca toz şeker ve gülsuyu ilave edin. Ocaktan alıp, servis tabaklarına pay edin. Üzerine tarçın, nar ve ceviz serpiştirip servis yapın.
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