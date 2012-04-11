Atayıf (Lübnan Mutffağıı)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
Bir tutam kuru maya
1 su bardağı un
1 tatlı kaşığı toz şeker
Bir tutam tuz
Tereyağı
Kaymak
Toz antep fıstığı
Süslemek için: Kiraz şekerlemesi
YAPILIŞI
Süt, maya, un, toz şeker ve tuzu bir kaba alıp karıştırın. Karışımdan servis kaşığıyla alıp, tereyağı ile yağlanmış yapışmaz yüzeyli bir tavaya dökün. Önlü arkalı pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Hamurları kayık şeklinde sarın. İçine kaymak koyun ve toz antep fıstığına batırın. Kiraz şekerlemesi ile süsleyip servis yapın.