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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Atayıf (Lübnan Mutffağıı)

Atayıf (Lübnan Mutffağıı)

Atayıf (Lübnan Mutffağıı)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Lübnan Mutfağı
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Bir tutam kuru maya

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

Tereyağı

Kaymak

Toz antep fıstığı

Süslemek için: Kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

Süt, maya, un, toz şeker ve tuzu bir kaba alıp karıştırın. Karışımdan servis kaşığıyla alıp, tereyağı ile yağlanmış yapışmaz yüzeyli bir tavaya dökün. Önlü arkalı pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Hamurları kayık şeklinde sarın. İçine kaymak koyun ve toz antep fıstığına batırın. Kiraz şekerlemesi ile süsleyip servis yapın.
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