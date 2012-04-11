Atayıf (Lübnan Mutffağıı)

Sofra Tarifi

1 su bardağı ılık süt Bir tutam kuru maya 1 su bardağı un 1 tatlı kaşığı toz şeker Bir tutam tuz Tereyağı Kaymak Toz antep fıstığı Süslemek için: Kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

Süt, maya, un, toz şeker ve tuzu bir kaba alıp karıştırın. Karışımdan servis kaşığıyla alıp, tereyağı ile yağlanmış yapışmaz yüzeyli bir tavaya dökün. Önlü arkalı pişirin. Karışım bitene kadar işleme devam edin. Hamurları kayık şeklinde sarın. İçine kaymak koyun ve toz antep fıstığına batırın. Kiraz şekerlemesi ile süsleyip servis yapın.