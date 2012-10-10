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Ayva Tatlısı

Ayva Tatlısı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet ayva

4 su bardağı toz şeker



Harcı için: 5-6 adet hurma

Yarımşar su bardağı iri

kıyılmış ceviz ve badem

Yarım su bardağı kuş üzümü

2 çorba kaşığı toz şeker

Tarçın



Servis için: Kaymak

YAPILIŞI

Ayvaların kabuklarını soyup, ortadan ikiye kesin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, tencereye yerleştirin. Üzerine, ayvaların içinden çıkan çekirdekleri ve toz şekeri serpiştirip, 2-3 saat dinlendirin. Kısık ateşte, ayvalar kızarana dek pişirin. Harç için hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, doğrayın. Hurma, ceviz, badem, kuş üzümü ve toz şekeri karıştırarak tavada pişirin. Ocaktan almaya yakın tarçın ilave edip, karıştırın. Pişen ayvaları servis tabağına alın. Ortalarına hazırladığınız karışımdan pay edin. Kaymakla servis yapın.
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