Ayva Tatlısı

Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet ayva



4 su bardağı toz şeker







Harcı için: 5-6 adet hurma



Yarımşar su bardağı iri



kıyılmış ceviz ve badem



Yarım su bardağı kuş üzümü



2 çorba kaşığı toz şeker



Tarçın







Servis için: Kaymak