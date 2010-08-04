Ayva Pestili

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Ayvaların kabuklarını soyup, hepsini blenderden geçirin. Süzmeden, çelik tabanlı ve ısıyı eşit dağıtabilecek biraz yayvan bir tencere içine alın. Ayvaları, şeker ve limon suyunu da ilave edip mum alevinde (çok kısık ateşte) pişirmeye başlayın.

2.Son 10 dakikasında, arada bir karıştırıp kıvamına bakmanız gerekiyor. Bir saat dolduğunda artık suyunu iyice çekmiş oluyor ve ufalıyor, tencerenin ortasına doğru toplanmaya başlıyor meyveli karışım. Tencere içinde artık iyice kaşığa geliyor olması, onun fırınlanma zamanının geldiğini gösteriyor.

3.Fırını en kısık dereceye ayarlayın. Yağlı kağıt serili tepsinize pestili, kenarları biraz kalın tutarak, iç kısımları ise inceleterek kaşıkla ya da bıçak sırtı ile hafifçe bir tabaka halinde yayın (kenarlar biraz daha çabuk pişip kurudukları için, kalın tutarak kurumasını önleyebilirsiniz). Bir saatin dolmasına son 10 dakika kala, fırın tepsisini arada bir çıkarıp pestilin kenarlarını suya batırdığınız fırça ile ıslatırsanız, kurumasına engel olabilirsiniz. Pestilin bu şekilde pişmesi de tam bir saati buluyor. İyice kurumuş olduğunu, fırından çıkarıp biraz ılındığı zaman, yağlı kağıttan kolaylıkla ayrılmasından anlayabilirsiniz. Eğer yumuşaksa ve yağlı kağıttan hala çıkmıyorsa, biraz daha fırınlamaya ihtiyaç var demektir.