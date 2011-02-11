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Ayva Tatlısı

Ayva Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet ayva, 1 adet elma

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 adet karanfil

2 su bardağı su

1 çay kaşığının ucu ile

kırmızı gıda boyası

100 gram kaymak

YAPILIŞI

Ayvaları soyup ikiye bölün ve bir fırın tepsisine dizin. Elmayı soyup rendeledikten sonra tarçın ve 2 çorba kaşığı toz şekerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı ayvaların içlerine doldurun. Toz şekeri ve gıda boyasını su ile karıştırıp. Karanfili de içine atıp tepsiye dökün. Tepsinizin üstünü kaplayacak ebattaki yağlı kağıdı su dolu bir kaba koyup ıslattıktan sonra tepsinin üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Kaymakla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tepsinin üzerine koyduğumuz yağlı kağıdı ıslatmamızın sebebi; yağlı kağıdın malzemeye yapışarak kaymadan sabit kalması amaçlıdır.
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