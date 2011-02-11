Ayva Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet ayva, 1 adet elma
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
1 adet karanfil
2 su bardağı su
1 çay kaşığının ucu ile
kırmızı gıda boyası
100 gram kaymak
YAPILIŞI
Ayvaları soyup ikiye bölün ve bir fırın tepsisine dizin. Elmayı soyup rendeledikten sonra tarçın ve 2 çorba kaşığı toz şekerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı ayvaların içlerine doldurun. Toz şekeri ve gıda boyasını su ile karıştırıp. Karanfili de içine atıp tepsiye dökün. Tepsinizin üstünü kaplayacak ebattaki yağlı kağıdı su dolu bir kaba koyup ıslattıktan sonra tepsinin üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Kaymakla birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tepsinin üzerine koyduğumuz yağlı kağıdı ıslatmamızın sebebi; yağlı
kağıdın malzemeye yapışarak kaymadan sabit kalması amaçlıdır.