Ayva Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayvaları soyup ikiye bölün ve bir fırın tepsisine dizin. Elmayı soyup rendeledikten sonra tarçın ve 2 çorba kaşığı toz şekerle karıştırın. Hazırladığınız karışımı ayvaların içlerine doldurun. Toz şekeri ve gıda boyasını su ile karıştırıp. Karanfili de içine atıp tepsiye dökün. Tepsinizin üstünü kaplayacak ebattaki yağlı kağıdı su dolu bir kaba koyup ıslattıktan sonra tepsinin üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ayvalar yumuşayana kadar pişirin. Kaymakla birlikte servis yapın.