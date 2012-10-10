Ayvalı Panna Cotta

Sofra Tarifi

1 adet ayva 6 çorba kaşığı toz şeker 1 su bardağı süt Bir buçuk su bardağı krema 1 çorba kaşığı nişasta Bir tutam vanilya 1 çorba kaşığı toz jelatin 2 çorba kaşığı soğuk su

YAPILIŞI

Ayvanın kabuklarını temizleyip, çekirdek yataklarını çıkarın. Dilimleyip, 3 çorba kaşığı toz şekerle pişirin. Ayrı bir yerde süt, krema ve kalan 3 çorba kaşığı toz şekeri ısıtın. Nişasta ve vanilya ilave edip, karıştırın. Jelatini su ile açıp, 1 dakika dinlendirin. Daha sonra sütlü karışıma ekleyip karıştırın. 10x15 cm'lik kek kalıbına dökün. 1 gece buzdolabının alt rafında dinlendirin. Dilimleyip, üzerine pişirdiğiniz ayvayı yerleştirip, suyunu gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.