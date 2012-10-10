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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ayvalı Panna Cotta

Ayvalı Panna Cotta

Ayvalı Panna Cotta
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ayva

6 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

Bir buçuk su bardağı krema

1 çorba kaşığı nişasta

Bir tutam vanilya

1 çorba kaşığı toz jelatin

2 çorba kaşığı soğuk su

YAPILIŞI

Ayvanın kabuklarını temizleyip, çekirdek yataklarını çıkarın. Dilimleyip, 3 çorba kaşığı toz şekerle pişirin. Ayrı bir yerde süt, krema ve kalan 3 çorba kaşığı toz şekeri ısıtın. Nişasta ve vanilya ilave edip, karıştırın. Jelatini su ile açıp, 1 dakika dinlendirin. Daha sonra sütlü karışıma ekleyip karıştırın. 10x15 cm'lik kek kalıbına dökün. 1 gece buzdolabının alt rafında dinlendirin. Dilimleyip, üzerine pişirdiğiniz ayvayı yerleştirip, suyunu gezdirin. Soğuk olarak servis yapın.
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