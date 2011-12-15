Ayvalı Rulo

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri, toz şeker eriyene kadar çırpın. Ayrı bir yerde un, kakao ve vanilyayı harmanlayın. Karışımı, eleyerek toz şekerli yumurtaya ilave edin. Tahta bir kaşıkla az bir süre karıştırın. Küçük dikdörtgen bir fırın kabını yağlayıp, hamuru tepsiye boşaltın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarıp, soğumaya bırakın. Ayvanın kabuğunu soyup, dilimleyin. Üzerine toz şeker ve çubuk vanilya ekleyip, kısık ateşte pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde lor ve 4 çorba kaşığı toz şekeri, krema kıvamı alana dek çırpın. Rulo şeklindeki pandispanyayı açıp hazırladığınız kremayı üzerine sürün. Ayva dilimlerini sıralayın. Pandispanyayı bir ucundan yuvarlayarak tekrar rulo yapın. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, dilimleyerek servis yapın.