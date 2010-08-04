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Ayvalı Tepsi Tatlısı

Ayvalı Tepsi Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet ayva

Bir buçuk su bardağı su

6 çorba kaşığı toz şeker

Yarım limon

Hamuru için:

250 gram tereyağı

12 çorba kaşığı toz şeker

5 adet yumurta, 2 su bardağı un

6 çorba kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı öğütülmüş badem

4 çorba kaşığı süt, bir tutam tuz

Beze için:

1 su bardağından bir

parmak eksik toz şeker

Üç buçuk çorba kaşığı su

3 adet yumurtanın akı

Yarım kahve fincanı limon suyu

Bir tutam tuz

Üzeri için: 6 çay kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

1. Su ve toz şekeri bir taşım kaynatın. Limonu incecik dilimleyin.
2.Ayvaların kabuklarını soyarak dörde bölün. Çekirdeklerini çıkartarak her parçayı 3'er dilime kesin. Daha sonra limon dilimleriyle birlikte şaraba ekleyin. Kısık ateşte, ayvalar hafif diri kalacak şekilde 30-35 dakika pişirin. Tencereden alarak soğumaya bırakın.
3.Hamuru hazırlamak için, tereyağı, tuz ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek iyice karıştırın. Un, nişasta, kabartma tozu, öğütülmüş badem ve sütü azar azar karıştırarak ilave edin. Hamuru, yağladığınız 39x32 cm ebadında derin bir tepsiye yayın. Ayva dilimlerini üzerine yerleştirin.
4.Bezeyi hazırlamak için toz şeker ve suyu kuvvetli ateşte bir dakika kaynatın. Yumurta aklarını, tuzu ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı devamlı karıştırarak şuruba ilave edin. Koyulaşana dek iyice çırpın. Soğuk su dolu kabın içine alarak soğuyana kadar çırpmaya devam edin. Bezeyi geniş uçlu sıkma torbasına doldurun. Küçük dalgalı kareler şeklinde tepsideki ayva dilimlerinin üzerine sıkın. Daha sonra tatlıyı önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip, ılık olarak servis yapın.
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