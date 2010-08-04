Ayvalı Tepsi Tatlısı

Sofra Tarifi

5 adet ayva Bir buçuk su bardağı su 6 çorba kaşığı toz şeker Yarım limon Hamuru için: 250 gram tereyağı 12 çorba kaşığı toz şeker 5 adet yumurta, 2 su bardağı un 6 çorba kaşığı nişasta 1 paket kabartma tozu Yarım su bardağı öğütülmüş badem 4 çorba kaşığı süt, bir tutam tuz Beze için: 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker Üç buçuk çorba kaşığı su 3 adet yumurtanın akı Yarım kahve fincanı limon suyu Bir tutam tuz Üzeri için: 6 çay kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

1. Su ve toz şekeri bir taşım kaynatın. Limonu incecik dilimleyin.

2.Ayvaların kabuklarını soyarak dörde bölün. Çekirdeklerini çıkartarak her parçayı 3'er dilime kesin. Daha sonra limon dilimleriyle birlikte şaraba ekleyin. Kısık ateşte, ayvalar hafif diri kalacak şekilde 30-35 dakika pişirin. Tencereden alarak soğumaya bırakın.

3.Hamuru hazırlamak için, tereyağı, tuz ve toz şekeri mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederek iyice karıştırın. Un, nişasta, kabartma tozu, öğütülmüş badem ve sütü azar azar karıştırarak ilave edin. Hamuru, yağladığınız 39x32 cm ebadında derin bir tepsiye yayın. Ayva dilimlerini üzerine yerleştirin.

4.Bezeyi hazırlamak için toz şeker ve suyu kuvvetli ateşte bir dakika kaynatın. Yumurta aklarını, tuzu ve limon suyunu ayrı bir kapta karıştırın. Bu karışımı devamlı karıştırarak şuruba ilave edin. Koyulaşana dek iyice çırpın. Soğuk su dolu kabın içine alarak soğuyana kadar çırpmaya devam edin. Bezeyi geniş uçlu sıkma torbasına doldurun. Küçük dalgalı kareler şeklinde tepsideki ayva dilimlerinin üzerine sıkın. Daha sonra tatlıyı önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip, ılık olarak servis yapın.