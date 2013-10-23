Bademli Ahududulu Muffin Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta toz badem, pudraşekeri, un ve kabartma tozunu karıştırın. Eritip, soğuttuğunuz margarini ekleyip, çırpın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını hafifçe çırpın ve toz bademli karışıma ekleyip, karıştırın. En son rendelenmiş çikolatayı ekleyin. Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına, yarılarına gelecek şekilde paylaştırın. Her birinin üzerine birer ahududu yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.