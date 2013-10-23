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Bademli Ahududulu Muffin Tarifi

5 çaylarında masanızı süsleyecek bademli ahududulu muffin aynı zamanda damak tadınızı da süsleyecektir. Peki bademli ahududulu muffin nasıl yapılır?
Bademli Ahududulu Muffin Tarifi
  • 22 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

120 gram toz badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

125 gram margarin

6 adet yumurtanın akı

20-22 adet ahududu

1 çay bardağı rendelenmiş

çikolata

YAPILIŞI

Derin bir kapta toz badem, pudraşekeri, un ve kabartma tozunu karıştırın. Eritip, soğuttuğunuz margarini ekleyip, çırpın. Ayrı bir kapta yumurta aklarını hafifçe çırpın ve toz bademli karışıma ekleyip, karıştırın. En son rendelenmiş çikolatayı ekleyin. Hazırladığınız karışımı muffin kalıplarına, yarılarına gelecek şekilde paylaştırın. Her birinin üzerine birer ahududu yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.
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