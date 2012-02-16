Bademli Kup

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 top sade dondurma
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
Karamel için: 3 çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı su
Badem kavurması için: 2 çorba kaşığı soyulmuş badem
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Krem şantiyi sütle birlikte koyulaşana dek çırpın. Donması için buzlukta bekletin. Karamel için de, şeker ve suyu kaynatın. Badem kavurması için iri kıyılmış bademleri zeytinyağı ve şekerle kavurun. Dondurma kuplarının içine öncelikle karamel, üzerine bir top sade dondurma ve sırasıyla iki çorba kaşığı krem şanti, badem kavurması ve bir top sade dondurma daha koyun. En son olarak da, üzerlerine karamel sos gezdirip servis yapın.