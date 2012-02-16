Bademli Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle birlikte koyulaşana dek çırpın. Donması için buzlukta bekletin. Karamel için de, şeker ve suyu kaynatın. Badem kavurması için iri kıyılmış bademleri zeytinyağı ve şekerle kavurun. Dondurma kuplarının içine öncelikle karamel, üzerine bir top sade dondurma ve sırasıyla iki çorba kaşığı krem şanti, badem kavurması ve bir top sade dondurma daha koyun. En son olarak da, üzerlerine karamel sos gezdirip servis yapın.