DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Bademli Kup

Bademli Kup

Bademli Kup
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 top sade dondurma

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Karamel için: 3 çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı su

Badem kavurması için: 2 çorba kaşığı soyulmuş badem

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle birlikte koyulaşana dek çırpın. Donması için buzlukta bekletin. Karamel için de, şeker ve suyu kaynatın. Badem kavurması için iri kıyılmış bademleri zeytinyağı ve şekerle kavurun. Dondurma kuplarının içine öncelikle karamel, üzerine bir top sade dondurma ve sırasıyla iki çorba kaşığı krem şanti, badem kavurması ve bir top sade dondurma daha koyun. En son olarak da, üzerlerine karamel sos gezdirip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN