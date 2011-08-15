Bademli Mini Kareler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
2 su bardağı badem
10 adet kuru incir
400 gram kayısı
YAPILIŞI
Tozşekeri suyla karıştırıp kaynatın. Koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin. Bademleri kaynar suda bekletip kabuklarını soyun. İncir ve kayısıları küçük doğrayın. Badem, incir, kayısı ve rendelenmiş portakal kabuğunu şurubun içine atın. Suyunu çekene kadar kaynatın. 25x25 cm ebadında bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Karışımı kalıba yayın. 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün kare dilimleyip servis yapın.