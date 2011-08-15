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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Bademli Mini Kareler

Bademli Mini Kareler

Bademli Mini Kareler
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2 su bardağı badem

10 adet kuru incir

400 gram kayısı

YAPILIŞI

Tozşekeri suyla karıştırıp kaynatın. Koyulaşana kadar kaynatmaya devam edin. Bademleri kaynar suda bekletip kabuklarını soyun. İncir ve kayısıları küçük doğrayın. Badem, incir, kayısı ve rendelenmiş portakal kabuğunu şurubun içine atın. Suyunu çekene kadar kaynatın. 25x25 cm ebadında bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Karışımı kalıba yayın. 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün kare dilimleyip servis yapın.
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