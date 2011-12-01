Bademli ve Şeftalili Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kapta un, pudra şekeri, tereyağı, toz badem ve yumurta akını karıştırın. Yoğurarak hamur haline getirin. Merdaneyle yarım cm kalınlığında açıp, 24 cm çapındaki tart kalıbına yayın. Çatalla birkaç yerinden delin. Diğer taraftan iç malzemesi için tereyağı, toz şeker, toz badem, yumurta ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırın. Mikserle çırparak iyice kabarmasını sağlayın. Karışımı tart hamurunun üzerine yayın. Üzerine şeftali kompostolarını yerleştirin. Tane bademleri boşluklara serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Vanilya sosu için çukur bir kapta yarım çay bardağı toz şeker, yumurta sarıları ve sütü çırparak karıştırın. Orta ateşte dibini tutturmadan kaynatın. Vanilya çubuğunu ilave edip, karıştırın. Süzüp soğutun. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp, soğutun. Soğuyan tartın üzerine parlaması için sürün. Tartı dilimleyerek vanilya sos ile servis yapın.