Bademli ve Şeftalili Tart

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Tart hamuru için:
Bir buçuk su bardağı un
Yarım su bardağı pudra şekeri
100 gram tereyağı
1 çay bardağı toz badem
1 adet yumurtanın akı
İç malzemesi için: 125 gram tereyağı
1 su bardağı toz şeker
2 adet yumurta
1 çorba kaşığı toz badem
1 çay kaşığı kabartma tozu
8 adet yarım şeftali kompostosu
50 gram bütün beyaz badem
Vanilya sosu: 3/4 su bardağı süt
Yarım çay bardağı toz şeker
3 adet yumurta sarısı
Yarım vanilya çubuğu
Üzerine: 1 paket sade jöle
YAPILIŞI
Bir kapta un, pudra şekeri, tereyağı, toz badem ve yumurta akını karıştırın. Yoğurarak hamur haline getirin. Merdaneyle yarım cm kalınlığında açıp, 24 cm çapındaki tart kalıbına yayın. Çatalla birkaç yerinden delin. Diğer taraftan iç malzemesi için tereyağı, toz şeker, toz badem, yumurta ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırın. Mikserle çırparak iyice kabarmasını sağlayın. Karışımı tart hamurunun üzerine yayın. Üzerine şeftali kompostolarını yerleştirin. Tane bademleri boşluklara serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Vanilya sosu için çukur bir kapta yarım çay bardağı toz şeker, yumurta sarıları ve sütü çırparak karıştırın. Orta ateşte dibini tutturmadan kaynatın. Vanilya çubuğunu ilave edip, karıştırın. Süzüp soğutun. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp, soğutun. Soğuyan tartın üzerine parlaması için sürün. Tartı dilimleyerek vanilya sos ile servis yapın.