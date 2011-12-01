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Bademli ve Şeftalili Tart

Bademli ve Şeftalili Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tart hamuru için:

Bir buçuk su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

100 gram tereyağı

1 çay bardağı toz badem

1 adet yumurtanın akı



İç malzemesi için: 125 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz badem

1 çay kaşığı kabartma tozu

8 adet yarım şeftali kompostosu

50 gram bütün beyaz badem



Vanilya sosu: 3/4 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta sarısı

Yarım vanilya çubuğu

Üzerine: 1 paket sade jöle

YAPILIŞI

Bir kapta un, pudra şekeri, tereyağı, toz badem ve yumurta akını karıştırın. Yoğurarak hamur haline getirin. Merdaneyle yarım cm kalınlığında açıp, 24 cm çapındaki tart kalıbına yayın. Çatalla birkaç yerinden delin. Diğer taraftan iç malzemesi için tereyağı, toz şeker, toz badem, yumurta ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırın. Mikserle çırparak iyice kabarmasını sağlayın. Karışımı tart hamurunun üzerine yayın. Üzerine şeftali kompostolarını yerleştirin. Tane bademleri boşluklara serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Vanilya sosu için çukur bir kapta yarım çay bardağı toz şeker, yumurta sarıları ve sütü çırparak karıştırın. Orta ateşte dibini tutturmadan kaynatın. Vanilya çubuğunu ilave edip, karıştırın. Süzüp soğutun. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp, soğutun. Soğuyan tartın üzerine parlaması için sürün. Tartı dilimleyerek vanilya sos ile servis yapın.
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