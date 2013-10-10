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Baharatlı Armut Tatlısı Tarifi

Baharatlı armut tatlısı tarifi sayesinde köyden bol bol armut getireceksiniz. Baharatlı armut tatlısı nasıl yapılıp öğrenip bol bol yapabilirsiniz.
Baharatlı Armut Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy armut

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

1 çorba kaşığı limon suyu veya portakal suyu

2 çorba kaşığı dövülmüş badem veya fındık

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı toz zencefil

4 çorba kaşığı krema

1 paket vanilya

Üzerine: 1 çorba kaşığı dövülmüş antep fıstığı

Vişne reçeli

YAPILIŞI

Cam tepsinin içini tereyağı ile yağlayın. Armutların kabuğunu soyun, ortadan ikiye kesip çekirdek yuvasını çıkarın. Yağladığınız cam tepsiye iç kısımları alta gelecek şekilde armutları yerleştirin. Bir kaseye esmerşeker, limon suyu, badem, tuz, toz zencefil, krema ve vanilyayı koyup karıştırın. Bu karışımı armutların üzerine boşaltıp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında yarım saat pişirin Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Antep fıstığı ve vişne reçeliyle süsleyip, servis yapın.
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