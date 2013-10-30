Baklava Yufkasında Elma Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklava yufkalarını 6' şarlı iki gruba ayırın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürerek, üst üste koyun. Daha sonra yufkaları 4 eşit parçaya kesin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. 2 Elmaların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp toz şekerle birlikte yumuşayana kadar pişirin. Tarçın ve ceviz ekleyip, karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Yufkanın üzerine elmalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyup, büzerek bohça şekli verin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Sos için böğürtlen, frambuaz, su ve toz şekeri bir tencereye koyun. Mısır nişastasını az suda açın ve meyvelere ekleyip, karıştırdıktan sonra pişirin. Tatlıyı meyve sosu ve 1 top dondurma ile birlikte servis yapın.