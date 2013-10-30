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Baklava Yufkasında Elma Tatlısı Tarifi

Değişik şekli ile sizi mest edecek baklava yufkasından elma tatlısı nasıl yapılır? 8 kişilik bir aileye yetecek baklava yufkasından elma tatlısı tarifi...
Baklava Yufkasında Elma Tatlısı Tarifi
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet baklava yufkası

2 çorba kaşığı tereyağı

İçi için: 4 adet büyük boy elma

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı dövülmüş ceviz



Sos için: 1 çay bardağı

dondurulmuş böğürtlen

1 çay bardağı dondurulmuş

Frambuaz

1 çay bardağı su

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı silme mısır nişastası



Servis için:

1 kutu vanilyalı dondurma


YAPILIŞI

Baklava yufkalarını 6' şarlı iki gruba ayırın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürerek, üst üste koyun. Daha sonra yufkaları 4 eşit parçaya kesin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. 2 Elmaların kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp toz şekerle birlikte yumuşayana kadar pişirin. Tarçın ve ceviz ekleyip, karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Yufkanın üzerine elmalı iç harçtan 1 çorba kaşığı koyup, büzerek bohça şekli verin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Sos için böğürtlen, frambuaz, su ve toz şekeri bir tencereye koyun. Mısır nişastasını az suda açın ve meyvelere ekleyip, karıştırdıktan sonra pişirin. Tatlıyı meyve sosu ve 1 top dondurma ile birlikte servis yapın.
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