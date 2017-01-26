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Balkabaklı Halka Tarifi

Bu balkabaklı halka tarifi ile 7'den 70'mişe herkes parmaklarını yiyecek. Balkabaklı halka nasıl yapılır bilmiyorsanız öğrenmek için doğru sayfadasınız.
Balkabaklı Halka Tarifi
  • 8-10 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta,

1 çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı toz şeker,

bir tutam tuz



İç malzeme için:

2 dilim temizlenip

rendelenmiş bal kabağı

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı kıyılmış ceviz

1 çay kaşığı toz tarçın



Hamura sürmek için:

1 adet yumurtanın akı



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Üzeri için:

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

İç malzeme için rendelenmiş bal kabağı ve toz şekeri yapışmaz yüzeyli tavaya alıp karıştırarak soteleyin. Ocaktan alıp,kuş üzümü, ceviz ve tarçın ekleyip karıştırın. Daha sonra soğumaya bırakın.

Hamur için tüm hamur malzemesini geniş bir kapta yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirip, ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Her bir bezeyi mantı hamurundan daha ince olacak şekilde ve nescafe tabağı genişliğinde açın.

Bir adet hamuru düz bir zemine yayın. Bir kenarına bal kabaklı harçtan koyup rulo şeklinde sıkıca sarın. Uçlarını birleştirip, birleşme yerine çırpılmış yumurta akı sürün ve halka elde edin. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Bol ve kızgın sıvı yağda kızartıp, tozş şekere bulayın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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