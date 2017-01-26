Balkabaklı Halka Tarifi

İç malzeme için rendelenmiş bal kabağı ve toz şekeri yapışmaz yüzeyli tavaya alıp karıştırarak soteleyin. Ocaktan alıp,kuş üzümü, ceviz ve tarçın ekleyip karıştırın. Daha sonra soğumaya bırakın.

Hamur için tüm hamur malzemesini geniş bir kapta yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirip, ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Her bir bezeyi mantı hamurundan daha ince olacak şekilde ve nescafe tabağı genişliğinde açın.

Bir adet hamuru düz bir zemine yayın. Bir kenarına bal kabaklı harçtan koyup rulo şeklinde sıkıca sarın. Uçlarını birleştirip, birleşme yerine çırpılmış yumurta akı sürün ve halka elde edin. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın. Bol ve kızgın sıvı yağda kızartıp, tozş şekere bulayın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.