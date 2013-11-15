Balkabaklı Profiterol Tarifi

1 dilimlenmiş bal kabağını tencereye alın. Toz şeker ve su ekleyip pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca, ocağın altını kısın. Yumuşayıncaya dek pişirin. Püre haline getirin. Üzerine labne peyniri ilave edin ve çatalla ezerek karıştırın. Ezme sırasında kabağın kıvamı fazla sert gelirse, hafif yumuşayana dek bal kabağının şerbetinden ekleyin.
2 Profiterol hamuru için su, tereyağı, kesme şeker ve tuzu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca 1 su bardağı unu hızlıca döküp karıştırın. Ocağın altını kısıp, sürekli karıştırarak 4-5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, ılınana dek karıştırın. 1 adet yumurta ekleyip, mikser yardımıyla karıştırın. Kalan 2 adet yumurtayı da teker teker ekleyip karıştırın. Buzdolabının alt rafında 30 dakika dinlendirin.
3 Hamurdan, tepeleme 1 çay kaşığı alıp, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamura da aynı işlemi tekrarlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Isıyı 150 dereceye düşürüp, 15 dakika daha pişirin. Fırını kapatıp, 15 dakika içinde dinlendirin.
4 Soğuk hamurları kopmayacak şekilde enlemesine ikiye bölün. Ortalarına bal kabaklı püreyi pay edin. Hazır çikolata sosu paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Profiterolleri doldurduktan sonra sosu üzerine gezdirip servis yapın.