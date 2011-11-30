Ballı Fındık Krokanlı Krep

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Krep hamuru için: 2 adet yumurta
Yarım su bardağı un
1 çay bardağı süt
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı krema
Sıvıy ağ
İçine: 2 çorba kaşığı kayısı marmeladı
2 çorba kaşığı labne peyniri
1 çay bardağı bal
Yarım su bardağı fındık
4 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı su
Üzerine: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Öncelikle krep için un, süt, yumurta, 2 çorba kaşığı toz şeker ve kremayı çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı çok az sıvı yağla yağlayın. Krep hamurundan bir kepçe alıp, tavaya koyun. İki tarafını da pişirin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Pişen kreplerin içine marmelat ve labne peyniri sürün. Rulo şeklinde sarıp dilimleyin. Servis tabağının ortasına balı dökün. Üzerine krep dilimlerini yerleştirin. Bir tavanın içine şekeri koyup, eriyince suyu ilave edin. Karamelleşen karışıma fındıkları atın. Daha sonra fındıkları yağlı kağıt üzerine alın. Katılaşmadan şekil vererek servis tabağına yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.