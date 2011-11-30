DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ballı Fındık Krokanlı Krep

Ballı Fındık Krokanlı Krep

Ballı Fındık Krokanlı Krep
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep hamuru için: 2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı krema

Sıvıy ağ



İçine: 2 çorba kaşığı kayısı marmeladı

2 çorba kaşığı labne peyniri

1 çay bardağı bal

Yarım su bardağı fındık

4 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı su

Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle krep için un, süt, yumurta, 2 çorba kaşığı toz şeker ve kremayı çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı çok az sıvı yağla yağlayın. Krep hamurundan bir kepçe alıp, tavaya koyun. İki tarafını da pişirin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Pişen kreplerin içine marmelat ve labne peyniri sürün. Rulo şeklinde sarıp dilimleyin. Servis tabağının ortasına balı dökün. Üzerine krep dilimlerini yerleştirin. Bir tavanın içine şekeri koyup, eriyince suyu ilave edin. Karamelleşen karışıma fındıkları atın. Daha sonra fındıkları yağlı kağıt üzerine alın. Katılaşmadan şekil vererek servis tabağına yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN