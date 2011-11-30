Ballı Fındık Krokanlı Krep

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle krep için un, süt, yumurta, 2 çorba kaşığı toz şeker ve kremayı çırpın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı çok az sıvı yağla yağlayın. Krep hamurundan bir kepçe alıp, tavaya koyun. İki tarafını da pişirin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Pişen kreplerin içine marmelat ve labne peyniri sürün. Rulo şeklinde sarıp dilimleyin. Servis tabağının ortasına balı dökün. Üzerine krep dilimlerini yerleştirin. Bir tavanın içine şekeri koyup, eriyince suyu ilave edin. Karamelleşen karışıma fındıkları atın. Daha sonra fındıkları yağlı kağıt üzerine alın. Katılaşmadan şekil vererek servis tabağına yerleştirin. Pudra şekeri serpip servis yapın.