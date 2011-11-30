Ballı Muzlu Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak sosu hazırlamak üzere tüm malzemeyi bir tencereye alın. Karıştırarak pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Üzerinde tabaka oluşmaması için arada bir karıştırın. Muzları, bal ve 1 çorba kaşığı sütü robottan geçirin. Üzerine kırılmış pötibör bisküvinin yarısını ekleyip tekrar robottan geçirin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek bisküvi ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp kupları doldurun. Üzerine daha önceden hazırladığınız sosu gezdirin. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.