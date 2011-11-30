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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ballı Muzlu Kup

Ballı Muzlu Kup

Ballı Muzlu Kup
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet muz

2 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı süt

1 paket pötibör bisküvi



Sos için: 2 su bardağı su

2 çorba kaşığı un

6 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

Üzerine: Dövülmüş antep fıstığı

YAPILIŞI

İlk olarak sosu hazırlamak üzere tüm malzemeyi bir tencereye alın. Karıştırarak pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Üzerinde tabaka oluşmaması için arada bir karıştırın. Muzları, bal ve 1 çorba kaşığı sütü robottan geçirin. Üzerine kırılmış pötibör bisküvinin yarısını ekleyip tekrar robottan geçirin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek bisküvi ekleyin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp kupları doldurun. Üzerine daha önceden hazırladığınız sosu gezdirin. 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.
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