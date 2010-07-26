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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ballı Badem

Ballı Badem

Ballı Badem
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 adet yumurta

125 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağı pudra şekeri



Harcı için:

1 su bardağı bal

250 gram krema

2 su bardağı file badem

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu eleyin. İçine yumurta, margarin ve pudra şekerini ilave edin ve yoğurun. Hazırladığınız hamuru orta büyüklükte yağlanmış fırın tepsisine yayın. Üzerini bir çatalla delin. Diğer tarafta harcı için balı ve kremayı bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Bademleri ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Ballı harcı hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kare şeklinde dilimleyin. Soğuyunca servis yapın.
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