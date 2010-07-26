Ballı Badem

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaseye unu eleyin. İçine yumurta, margarin ve pudra şekerini ilave edin ve yoğurun. Hazırladığınız hamuru orta büyüklükte yağlanmış fırın tepsisine yayın. Üzerini bir çatalla delin. Diğer tarafta harcı için balı ve kremayı bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Bademleri ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Ballı harcı hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kare şeklinde dilimleyin. Soğuyunca servis yapın.

