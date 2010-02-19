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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ballı Elma

Ballı Elma

Ballı Elma
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet elma

1 adet limon

1'er çorba kaşığı bal ve tereyağı



Servis için:

Krema, kaymak veya muhallebi, file antep fıstığı

YAPILIŞI

Elmaların çekirdek yataklarını, elmaları parçalamadan (kabak oyacağı ile) çıkarın. Elmaların iyi pişmesi ve güzel görünmesi için üzerilerini dikey şeritler halinde ve aralıklı şekilde soyun. Limonun kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın. Limon suyu, bal ve oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırın. Bu karışımı elmaların içine pay edin. Elmaları fırın tepsisine yerleştirip üzerini alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, elmalar yumuşayana dek, yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Ortalarına krema, kaymak veya muhallebi yerleştirin. File antep fıstığı serpip servis yapın.
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