Bardacık İncirli Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şanti ve sütü katılaşana dek mikser yardımıyla çırpın. Geniş bir kaba alıp üzerine küçük parçalara bölünmüş bisküvi, ceviz ve damla çikolata ekleyip harmanlayın. Kabukları soyulup, halka doğranmış incirleri dilediğiniz bir kalıbın tabanına ve yanlarına yerleştirin. Ortasına harcı koyup, derin dondurucuda 3 saat dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.