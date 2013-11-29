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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Bardacık İncirli Mozaik Pasta

Bardacık İncirli Mozaik Pasta

Bardacık İncirli Mozaik Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı süt

2 paket krem şanti

1 su bardağı ufalanmış ceviz içi

1 su bardağı sütlü damla çikolata

30 adet yulaflı bisküvi

10 adet bardacık incir

YAPILIŞI

Krem şanti ve sütü katılaşana dek mikser yardımıyla çırpın. Geniş bir kaba alıp üzerine küçük parçalara bölünmüş bisküvi, ceviz ve damla çikolata ekleyip harmanlayın. Kabukları soyulup, halka doğranmış incirleri dilediğiniz bir kalıbın tabanına ve yanlarına yerleştirin. Ortasına harcı koyup, derin dondurucuda 3 saat dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
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