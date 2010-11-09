Bardakta Çikolata Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, yumurta sarısı, un ve toz şekeri bir tencereye alın. İyice çırpıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşınca tereyağı ve vanilya ekleyin. 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Üzerine 1 çorba kaşığı kakao ve labne peynirini ilave edin. Karıştırıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan, çiğ kremayı küçük bir kaba alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince rendelenmiş çikolatayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Soğumuş tatlıyı bardaklara boşaltın. Üzerine kalan kakaoyu serpin. Kremalı sosu bardaklara paylaştırın. Çilek dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyin. Soğuk servis yapın.