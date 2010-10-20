Bardakta Çilekli Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle çilekli jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Yıkanmış ve ayıklanmış çileği küp şeklinde doğrayın. Diğer taraftan muhallebi için; süt, un ve toz şekeri bir tencereye alıp, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocağın altını kapattıktan sonra margarinle vanilyayı ilave edip, karıştırın. Bardakların dibine 2'şer çorba kaşığı jöle ve 1'er çorba kaşığı çilek koyun. Buzdolabında hafifçe soğutun. Üzerine 2 çorba kaşığı muhallebi dökün. Tekrar çilekli jöle ve çilek koyun. Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis yapın.