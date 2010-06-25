Bardakta Kiraz

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu tencereye alıp kavurun. Sütü ayrı bir kaba alıp, üzerine nişasta, kavrulmuş un, toz şeker, vanilya ve tereyağını ekleyip, sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muhallebiyi

servis bardaklarına pay edin. Her bardağa 3-4 adet kiraz yerleştirin. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp, bardaklara dökün. Kalan kirazları jölenin üzerine koyun. Buzdolabında dinlendirip, soğuk olarak