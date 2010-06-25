Bardakta Kiraz

Sofra Tarifi
MALZEMELER
350 gram çekirdekleri çıkarılmış kiraz
3 çorba kaşığı un
1 litre süt
2 çorba kaşığı mısır nişastası
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı tereyağı
1 paket meyveli jöle
YAPILIŞI
Unu tencereye alıp kavurun. Sütü ayrı bir kaba alıp, üzerine nişasta, kavrulmuş un, toz şeker, vanilya ve tereyağını ekleyip, sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muhallebiyi
servis bardaklarına pay edin. Her bardağa 3-4 adet kiraz yerleştirin. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp, bardaklara dökün. Kalan kirazları jölenin üzerine koyun. Buzdolabında dinlendirip, soğuk olarak