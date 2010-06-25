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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Bardakta Kiraz

Bardakta Kiraz

Bardakta Kiraz
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram çekirdekleri çıkarılmış kiraz

3 çorba kaşığı un

1 litre süt

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket meyveli jöle

YAPILIŞI

Unu tencereye alıp kavurun. Sütü ayrı bir kaba alıp, üzerine nişasta, kavrulmuş un, toz şeker, vanilya ve tereyağını ekleyip, sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muhallebiyi
servis bardaklarına pay edin. Her bardağa 3-4 adet kiraz yerleştirin. Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp, bardaklara dökün. Kalan kirazları jölenin üzerine koyun. Buzdolabında dinlendirip, soğuk olarak
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