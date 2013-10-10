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Bayram Şekerlemesi Tarifi

Bayramda gelen misafirlere dışarıdan alınmış şekerlemeler yerine kendinizin bayram şekerlemesi tarifi ile hazırlayacağı küçük topları sunabilirsiniz.Bayram şekerlemesi nasıl yapılır sorusunun cevabı;
Bayram Şekerlemesi Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket sade bisküvi

1 çay bardağı kıyılmış ceviz

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

2 adet rendelenmiş elma

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı toz karanfil



Süslemek için:

Yarımşar su bardağı hindistan cevizi ve toz antep fıstığı

1 su bardağı renkli granül şeker

YAPILIŞI

Bisküviyi ufalayıp derin bir kaba alın. Ceviz, limon kabuğu, elma, tarçın ve karanfil ekleyip yoğurun. Harçtan dilediğiniz büyüklükte bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Şekerlemeleri 3 eşit gruba ayırıp, birinci grubu hindistan cevizine, ikinci grubu antep fıstığına, üçüncü grubu granül şekere bulayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bayram şekerlemelerini buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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