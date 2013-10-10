Bayram Şekerlemesi Tarifi

Bayramda gelen misafirlere dışarıdan alınmış şekerlemeler yerine kendinizin bayram şekerlemesi tarifi ile hazırlayacağı küçük topları sunabilirsiniz.Bayram şekerlemesi nasıl yapılır sorusunun cevabı;

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Kandil

Ev Yapımı