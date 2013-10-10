Bayram Şekerlemesi Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket sade bisküvi
1 çay bardağı kıyılmış ceviz
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
2 adet rendelenmiş elma
Yarım çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı toz karanfil
Süslemek için:
Yarımşar su bardağı hindistan cevizi ve toz antep fıstığı
1 su bardağı renkli granül şeker
YAPILIŞI
Bisküviyi ufalayıp derin bir kaba alın. Ceviz, limon kabuğu, elma, tarçın ve karanfil ekleyip yoğurun. Harçtan dilediğiniz büyüklükte bezeler koparıp elinizde yuvarlayın. Şekerlemeleri 3 eşit gruba ayırıp, birinci grubu hindistan cevizine, ikinci grubu antep fıstığına, üçüncü grubu granül şekere bulayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bayram şekerlemelerini buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.