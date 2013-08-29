Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Tarifi

Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin. Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.