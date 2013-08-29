DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Tarifi

Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Tarifi

Kendi wafflelımı kendim yaparım,dışarı çıkmaya eriniyorum,şimdi tavaları ne kadar temizdir ki gibi cümleleri sizde kuruyorsanız belçika usulü waffle (gaufree belgo) nasıl yapılır biliyor musunuz desek? Eğer bilmiyorsanız öğrenmenize az kaldı. İşte lBelçika usulü waffle (gaufree belgo) tarifi...
Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Tarifi
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

1'er su bardağı un ve süt

3/4 su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu



Servis için:

Çikolata ve frambuaz sos


YAPILIŞI

Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin. Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN