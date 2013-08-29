Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Tarifi

Kendi wafflelımı kendim yaparım,dışarı çıkmaya eriniyorum,şimdi tavaları ne kadar temizdir ki gibi cümleleri sizde kuruyorsanız belçika usulü waffle (gaufree belgo) nasıl yapılır biliyor musunuz desek? Eğer bilmiyorsanız öğrenmenize az kaldı. İşte lBelçika usulü waffle (gaufree belgo) tarifi...
6 Adet
Zorluk Derecesi:
Orta
Dünya Mutfağı
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı tozşeker
1 adet yumurta
1'er su bardağı un ve süt
3/4 su bardağı sıvıyağ
1 paket vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
Servis için:
Çikolata ve frambuaz sos
YAPILIŞI
Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin. Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.