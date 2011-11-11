Beyaz Çikolata Çanakları

Sofra Tarifi

200 gram beyaz çikolata 400 gram dondurma 18 adet küçük kağıt pasta kalıbı Sos için: 200 gram dondurulmuş ahududu Süslemek için: Mevsim meyveleri ve çikolata parçaları

YAPILIŞI

Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Minik pasta kalıplarını 3'er 3'er içiçe geçirin (toplam 6 adet kalıp oluşacak). Erittiğiniz çikolatayı ılıkken, kalıplara fırça ile sürün. Buzdolabında 5 dakika bekletip, tekrar eritilmiş çikolata sürün. Bu işlemi 3-4 kez tekrar edin. Sonrasında 30 dakika buzdolabında bekletin. Bu arada sos için, ahududuları blenderden geçirin. Ardından süzgeçten geçirip servis tabağına yayın. Beyaz çanakları dolaptan alıp, dışındaki kağıtları çıkarın. İçlerine dondurmayı pay ederek koyun. Çanakları ahududulu servis tabaklarına yerleştirip, üzerlerine parça çikolataları serperek, servis yapın.