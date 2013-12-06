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Beyaz Çikolatalı Tiramisu

Beyaz Çikolatalı Tiramisu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram beyaz çikolata

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay bardağı un

3 çorba kaşığı toz şeker

150 gram labne peyniri

8 adet savoiardi bisküvi



Bisküvileri ıslatmak için:

2 su bardağı süt



Üzeri için:

Şekerleme

YAPILIŞI

Çikolata, süt, yumurta, un ve toz şekeri bir tencereye alın. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve labne peynirini katıp, iyice karıştırın. Orta boy bir cam kabın dibine sütlü karışımın üçte birini koyun. Üzerine 4 adet süte batırdığınız bisküviyi yan yana dizin. Tekrar sütlü karışımdan koyun ve kalan bisküvileri süte batırıp, dizin. En üste kalan sütlü karışımı koyun. Üzerinin kabuk bağlamaması için streç filmle kaplayıp, buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra, şekerleme ile süsleyip, servis yapın.
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