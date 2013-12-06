Beyaz Çikolatalı Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolata, süt, yumurta, un ve toz şekeri bir tencereye alın. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve labne peynirini katıp, iyice karıştırın. Orta boy bir cam kabın dibine sütlü karışımın üçte birini koyun. Üzerine 4 adet süte batırdığınız bisküviyi yan yana dizin. Tekrar sütlü karışımdan koyun ve kalan bisküvileri süte batırıp, dizin. En üste kalan sütlü karışımı koyun. Üzerinin kabuk bağlamaması için streç filmle kaplayıp, buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra, şekerleme ile süsleyip, servis yapın.