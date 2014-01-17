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Beyaz Çikolatalı Toplar

Beyaz Çikolatalı Toplar
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı çiğ krema

2 çorba kaşığı tereyağı

4 paket beyaz çikolata (80'er gramlık)

2 çorba kaşığı dövülmüş fındık

1 su bardağı ince kıyılmış bebe bisküvisi

YAPILIŞI

Bir tencereye kremayı koyarak ocağa oturtun. Tereyağı ve parça parça kırdığınız iki paket çikolatayı, kremaya ilave edip, çikolatalar eriyene kadar iyice karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, içine fındık ve bisküvileri de ekleyerek bir hamur hazırlayın. Bu hamuru yağlı bir kağıda yayarak oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Bu parçaları elinizle yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın. Kalan iki paket çikolatayı benmari usulü eritin. Hazırladığınız topları, bir kaşıkla çikolata karışımına bulayın. Daha sonra, bir tepsiye yaydığınız yağlı kağıdın üzerine koyarak soğutun. Dövülmüş fındıkla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Beyaz çikolatalı topları hazırlarken, isteğinize göre malzemede yer alan fındık yerine badem, bebe bisküvisi yerine de pötibör bisküvi kullanabilirsiniz.
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