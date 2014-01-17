Beyaz Çikolatalı Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye kremayı koyarak ocağa oturtun. Tereyağı ve parça parça kırdığınız iki paket çikolatayı, kremaya ilave edip, çikolatalar eriyene kadar iyice karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, içine fındık ve bisküvileri de ekleyerek bir hamur hazırlayın. Bu hamuru yağlı bir kağıda yayarak oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Bu parçaları elinizle yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın. Kalan iki paket çikolatayı benmari usulü eritin. Hazırladığınız topları, bir kaşıkla çikolata karışımına bulayın. Daha sonra, bir tepsiye yaydığınız yağlı kağıdın üzerine koyarak soğutun. Dövülmüş fındıkla servis yapın.