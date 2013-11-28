Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 Dikdörtgen bir kek kalıbının içini streç filmle kaplayın (silikon kalıp kullanılabilir). Kakaolu savoiardi bisküvilerini kalıbın içine yan yana dizin ve portakal suyu ile ıslatın. Beyaz çikolata ve tereyağını bir kaba alıp benmari usulü eritin. 1 çorba kaşığı pudra şekeri, dondurma ve çırpma teliyle çırpılmış kremayı ekleyip karıştırın. Çilekleri yıkayıp ayıkladıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın. Çilekleri yan yana bisküvilerin üzerine dizin. Hazırladığınız çikolatalı karışımı yayın ve kalıbı 24 saat derin dondurucuda bekletin. Çilek sos için çileği ayıklayıp 1 çorba kaşığı pudra şekeri ve 1 çorba kaşığı portakal suyu ile püre haline getirin ve koyu kıvam alana kadar pişirin. 2 Tatlıyı servis etmeden yarım saat önce derin dondurucudan çıkartın. Dilimledikten sonra çilek sosla servis yapın.