DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı

Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı

Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

9 adet kakaolu savoiardi bisküvisi

Yarım çay bardağı taze portakal suyu

300 gram beyaz çikolata

25 gram tereyağı

1 çorba kaşığı pudra şekeri

200 gram Maraş dondurması

1 kutu (200 ml) krema

200 gram çilek

Çilek sos için:

250 gram çilek

1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı taze portakal suyu

YAPILIŞI

1 Dikdörtgen bir kek kalıbının içini streç filmle kaplayın (silikon kalıp kullanılabilir). Kakaolu savoiardi bisküvilerini kalıbın içine yan yana dizin ve portakal suyu ile ıslatın. Beyaz çikolata ve tereyağını bir kaba alıp benmari usulü eritin. 1 çorba kaşığı pudra şekeri, dondurma ve çırpma teliyle çırpılmış kremayı ekleyip karıştırın. Çilekleri yıkayıp ayıkladıktan sonra kağıt havlu ile kurulayın. Çilekleri yan yana bisküvilerin üzerine dizin. Hazırladığınız çikolatalı karışımı yayın ve kalıbı 24 saat derin dondurucuda bekletin. Çilek sos için çileği ayıklayıp 1 çorba kaşığı pudra şekeri ve 1 çorba kaşığı portakal suyu ile püre haline getirin ve koyu kıvam alana kadar pişirin. 2 Tatlıyı servis etmeden yarım saat önce derin dondurucudan çıkartın. Dilimledikten sonra çilek sosla servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN