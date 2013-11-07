Beyaz Çikolatalı ve Tahinli Sufle Tarifi

Yumurta akı ve toz şekeri ısıya dayanıklı bir kaba alın. Ayrı bir kaba su koyup ocağa oturtun ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başlayınca yumurta akı bulunan kabı suyun içine oturtun. Şeker iyice eriyene kadar iyice çırparak karıştırın ve ocaktan alın. Daha sonra mikserle kar haline gelene kadar çırpmaya devam edin. Çikolatayı küçük parçalara ayırıp, tereyağı ve sütle birlikte benmari usulü eritin.

Kar haline getirdiğiniz yumurta akını çikolatalı karışımın içine katın. En son tahin ve unu ilave edip, iyice karıştırın. Silikon sufle kaplarını sıvıyağ ile yağlayın ve karışımı bu kaplara pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 13 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın ve dondurma ile birlikte servis edin.



