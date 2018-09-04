Beyaz Çikolatalı Yaz Meyveli Cup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kreması için beyaz çikolata ve krema dışında kalan tüm malzemeyi tencereye alıp iyice karıştırın. Tencereyi ocağa oturtup kaynayana kadar karıştırarak pişirin. İyice koyulaşınca ocaktan alın. İçine kırılmış beyaz çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Üzerinin kabuk bağlamaması için streç filmle kaplayın. Daha sonra içine çırpılmış soğuk kremayı ekleyin ve homojen bir hal alana kadar karıştırın, sonra soğumaya bırakın. Diğer taraftan bisküvileri kırıntı haline getirin. Kirazların çekirdeklerini çıkarın ve 2'ye kesin. Krema soğuyunca kuplara kırıntı haline getirdiğiniz bisküviden 1'er çorba kaşığı koyun. Üzerine 1-2 çorba kaşığı krema ekleyin. Kirazları kupların yanlarına iç kısımları dışarı bakacak şekilde dizin. Kirazların ortasında kalan boşluğa küp doğranmış şeftali yerleştirin ve tekrar krema koyun. Üzerini meyve ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın