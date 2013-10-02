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Beyaz Peynirli Yoğurtlu Cheesecake Tarifi

Beyaz peynirli yoğurtlu cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Beyaz peynirli yoğurtlu cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz
Beyaz Peynirli Yoğurtlu Cheesecake Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 kase yoğurt

225 gram labne peyniri

l 150 gram tuzsuz beyaz peynir

l 4 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı toz jelatin

3 çorba kaşığı sıcak su

2 adet yumurtanın akı

Üzerine: Ahududu marmeladı

YAPILIŞI

Yulaflı bisküvileri ufalayın. Üzerine sıvı yağı ilave edip iyice karıştırın. 20 cm çapında bir kek kalıbına, bisküvili karışımı elinizle iyice bastırarak yerleştirin. Yoğurt, labne peyniri ve beyaz peyniri blenderde karıştırın. Üzerine toz şekeri ilave edin. Jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritip, yoğurtlu karışıma ilave edin. Blenderde yumurta aklarını koyulaşana dek çırpıp, tahta kaşık yardımıyla karışıma ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp, bisküvilerin üzerine yayın. Buzdolabında 5 saat soğutun. Sonrasında dolaptan çıkarıp, kekin
üzerine ahududu marmeladını yayın. Dilimleyerek servis yapın.
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