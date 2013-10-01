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Beyaz Puding Tarifi

Puding istiyorsunuz ama dışarı çıkmaya eriniyor musunuz? O zaman beyaz puding tarifi kurtarıcınız oldu. Az malzemeyle kendinize hazırlayacağınız beyaz puding tarifi nasıl yapılır bilmek istiyor musunuz?
Beyaz Puding Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım paket kabartma tozu

1 su bardağı un

50 gram rendelenmiş hindistancevizi

2 adet yumurta l 1 su bardağı krema

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğu ile karıştırıp, miksere aktarın. Beyaz köpük kıvamı alana dek çırpın. Ayrı bir yerde kabartma tozu ve unu harmanlayıp köpüğü ekleyin. Hindistancevizi, yumurta, krema ve limon suyunu ilave edip karıştırın. Orta büyüklükte bir kabı yağlayın. Karışımı kaba boşaltıp, üzerini alüminyum folyo veya yağlı kağıtla kaplayın. 1 saat 15 dakika benmari usulü pişirin. Kalıptan çıkarıp, servis tabağına alın. Soğuk kremayı pudingin üzerine yedirerek sürün. İsteğe göre hindistancevizi ile servis yapın.
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