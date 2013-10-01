Beyaz Puding Tarifi

Oda sıcaklığındaki tereyağını toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğu ile karıştırıp, miksere aktarın. Beyaz köpük kıvamı alana dek çırpın. Ayrı bir yerde kabartma tozu ve unu harmanlayıp köpüğü ekleyin. Hindistancevizi, yumurta, krema ve limon suyunu ilave edip karıştırın. Orta büyüklükte bir kabı yağlayın. Karışımı kaba boşaltıp, üzerini alüminyum folyo veya yağlı kağıtla kaplayın. 1 saat 15 dakika benmari usulü pişirin. Kalıptan çıkarıp, servis tabağına alın. Soğuk kremayı pudingin üzerine yedirerek sürün. İsteğe göre hindistancevizi ile servis yapın.