Beyaz Çikolata Şekerleri

Sofra Tarifi

3 paket (80'er gramlık) beyaz çikolata 1 paket (200 ml ) krema 2 çorba kaşığı kakao Süslemek için: Hazır çilek sos

YAPILIŞI

Kremayı küçük bir tavaya alın. Ocağa oturtup kaynama noktasına getirin. Altını kapatıp üzerine küçük parçalar halinde kırılmış beyaz çikolata ekleyin. Karıştırarak çikolatayı eritin. Soğuduktan sonra kabın üzerini streç filmle kapatın. 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün donmuş karışımdan bir kaşık yardımıyla 2 fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak minik toplar hazırlayın ve kakaoya bulayın. Çilek sos eşliğinde servis yapın.